В этом году Франция выделит Украине дополнительные 40 миллионов евро помощи

17:29 21 июня Киев, Украина

Министерство иностранных дел Франции выделит дополнительные 40 миллионов евро помощи для реконструкции Украины в этом году.



Об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна во время проходящей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.



По ее словам, средства используют для аварийной реконструкции критической инфраструктуры , медицинского оборудования и, в случае необходимости, энергетических объектов в ожидании следующей зимы.