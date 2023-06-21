В этом году Франция выделит Украине дополнительные 40 миллионов евро помощи

17:29 21 июня Киев, Украина

Министерство иностранных дел Франции выделит дополнительные 40 миллионов евро помощи для реконструкции Украины в этом году.

Об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна во время проходящей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

По ее словам, средства используют для аварийной реконструкции критической инфраструктуры , медицинского оборудования и, в случае необходимости, энергетических объектов в ожидании следующей зимы.
"Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую помощь. Я рада сообщить, что она будет в основном включать гранты. Это поможет избежать усиления давления на государственные финансы Украины", — добавила также Колонна.