В этом году фискальная служба возместила в бюджет почти 2 млрд гривен

11:39 22 июля Киев, Украина

Сначала 2021 года Государственная фискальная служба ( ГФС) вернула в бюджет почти 2 миллиарда гривен, большую часть из которых - в июле.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.

"Эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производствам сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет", - отметил Мельник.

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря работе по противодействию теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые "скрутки".

"Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример - обеспечение возмещения убытков по уголовным производствах, предупреждение незаконного возмещения НДС и ряд других направлений", - добавил Мельник.

При этом он отметил, что сейчас в ГФС работают всего около трех тысяч следователей и оперативников.