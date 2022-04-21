В этом году фискальная служба возместила в бюджет почти 2 млрд гривен
11:39 22 июля Киев, Украина
Сначала 2021 года Государственная фискальная служба (ГФС)
вернула в бюджет
почти 2 миллиарда гривен, большую часть из которых - в июле.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
"Эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производствам сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет", - отметил Мельник.
Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря работе по противодействию теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые "скрутки".
"Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример - обеспечение возмещения убытков по уголовным производствах, предупреждение незаконного возмещения НДС и ряд других направлений", - добавил Мельник.
При этом он отметил, что сейчас в ГФС работают всего около трех тысяч следователей и оперативников.
"Это самая маленькая за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс. грн в месяц)", - отметил глава ГФС.
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