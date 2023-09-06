В ЕС предложили поддержать экспорт украинского зерна субсидиями

16:23 31 августа Киев, Украина





Об этом Януш Войцеховский сказал на заседании комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству, передает корреспондент Общественного.



Войцеховский отметил, что это только его мнение, но он надеется, что Еврокомиссия примет соответствующее решение.



По его словам, сумма субсидии может составить 30 евро за тонну зерна. В общем, необходимо до 600 млн евро для экспорта около 20 млн тонн зерна из Украины. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский считает, что Еврокомиссии следует выделить субсидии для украинских компаний, экспортирующих зерно через порты Евросоюза.Об этом Януш Войцеховский сказал на заседании комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству, передает корреспондент Общественного.Войцеховский отметил, что это только его мнение, но он надеется, что Еврокомиссия примет соответствующее решение.По его словам, сумма субсидии может составить 30 евро за тонну зерна. В общем, необходимо до 600 млн евро для экспорта около 20 млн тонн зерна из Украины.

"Стоимость этой операции не очень высока по сравнению с другими альтернативными решениями. Потому что речь идет о 30 евро за тонну. За счет около 600 млн евро можно поддержать экспорт 20 млн тонн зерна из Украины", - сказал еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства.

В то же время, Януш Войцеховский считает, что запрет на ввоз украинского зерна в пять соседних с Украиной стран, который заканчивается 15 сентября, следует продолжить, иначе это приведет к большой потере для их производителей.

"Это проблема на 100% из-за ничем не спровоцированной российской агрессии. После ее начала Черноморский маршрут, который был главным для Украины, оказался заблокирован", — сказал он и добавил, что к началу полномасштабного вторжения России экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС составил 7 млрд евро. После вторжения он вырос на 6 млрд. евро. На этот рост около 5 млрд евро приходится на пять соседних стран, что вызывает шок на их рынках.

По его словам, Украина ожидает урожай в 56 млн. тонн зерновых. ЕС может обеспечить ежемесячный вывоз 4 млн тонн зерна "линиями солидарности", но проблема в том, что украинское зерно с трудом может попасть на свои традиционные рынки из-за изменений логистики, что делает его транспортировкой дороже.



Так что еврокомиссар предложил "поддержать транзит субсидиями и продлить запрет на экспорт до конца года".