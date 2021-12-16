В Днепре предприятия должны людям миллионы

13:20 04 Август Киев, Украина

Долг по заработной плате предприятий Днепропетровской области перед своими сотрудниками увеличился на 3,4% или на 14,6 миллионов гривен. Сейчас общая сумма задолженности превышает 400 миллионов гривен. Промышленные предприятия Кривого Рога задолжали своим сотрудникам 15,5% от общей суммы по области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики области.

По состоянию на 1 июля общая сумма долга предприятий Днепропетровщины перед своими сотрудниками составила 437,4 миллиона гривен. Сума задолженности в области относительно всей Украины – 13,9%.

Сумма в размере 69,1% от общего долга – насчитанная, но не выплаченная заработная плата сотрудников экономически активных предприятий, 30,5% - организаций, которые находятся на разных стадиях возобновления способности выплатить долг и остаток – это задолженность предприятий, которые прекратили деятельность, но не уведомили о выплате зарплаты.

Основная часть от общей суммы долга припала на промышленные предприятия – 92,5%. В Днепре задолженность составляет – 71,8%, в Кривом Роге – 15,5%, в Жёлтых Водах – 6,5%.