В "Дие" появилась новая военная облигация "Симферополь"

17:51 09 июня Киев, Украина

В "Дие" представлена новая военная облигация "Симферополь". ОВГЗ имеет ставку 19,5%, дата выплаты – 15 января 2025 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили в "Дие" новую облигацию – "Симферополь". Каждый день Силы обороны работают, чтобы украинцы как можно быстрее поехали в свободный Крым. Помогайте военным, покупая облигации у "Дие". За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи. Несколько кликов - и вы внесли вклад в усиление экономики государства", - говорится в сообщении Михаила Федорова.

Министр отметил, что облигация "Симферополь" имеет ставку 19,5% и дату выплаты 15.01.2025 года и напомнил, что кроме "Симферополя" доступны облигации "Ялта", "Севастополь", "Донецк" и "Мариуполь".