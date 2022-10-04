В «Дии» начали тестировать программу доступной ипотеки

Государственная программа доступного кредитования жилья заработала в тестовом режиме на портале «Дия», вскоре она должна быть полноценно запущена в приложении, сообщает Минэкономики.
В рамках программы украинцы смогут оформить льготный кредит на покупку жилья с первоначальным взносом от 20% и сроком до 20 лет на выгодных условиях.
Массовый запуск программы намечен на вторую половину октября, тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении «Дия».
В рамках программы украинцы смогут оформить льготный кредит на покупку жилья с первоначальным взносом от 20% и сроком до 20 лет на выгодных условиях.
Массовый запуск программы намечен на вторую половину октября, тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении «Дия».
В программу уже интегрированы пять банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк – они готовы начать выдачу кредитов.
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