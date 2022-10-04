В «Дии» начали тестировать программу доступной ипотеки

15:50 04 октября Киев, Украина

Государственная программа доступного кредитования жилья заработала в тестовом режиме на портале «Дия», вскоре она должна быть полноценно запущена в приложении, сообщает Минэкономики.

В рамках программы украинцы смогут оформить льготный кредит на покупку жилья с первоначальным взносом от 20% и сроком до 20 лет на выгодных условиях.

Массовый запуск программы намечен на вторую половину октября, тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении «Дия».
«Людям не нужно брать какие-то документы, идти в банк или кому-то звонить по телефону. Достаточно просто зайти «Дию» и заполнить минимальное количество информации, которая автоматически передается банкам. После этого придет уведомление, где и на какую сумму у тебя есть гарантия от финансового учреждения по получению кредита на жилье. С этим документом можно спокойно обращаться к застройщику и чувствовать себя уверенным, что отказа не будет», – рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В программу уже интегрированы пять банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк – они готовы начать выдачу кредитов.