В «Дии» начали тестировать программу доступной ипотеки

«Людям не нужно брать какие-то документы, идти в банк или кому-то звонить по телефону. Достаточно просто зайти «Дию» и заполнить минимальное количество информации, которая автоматически передается банкам. После этого придет уведомление, где и на какую сумму у тебя есть гарантия от финансового учреждения по получению кредита на жилье. С этим документом можно спокойно обращаться к застройщику и чувствовать себя уверенным, что отказа не будет», – рассказывает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.