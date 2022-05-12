В декабре в Украине падает цена на топливо

После весеннего карантина в Украине отмечался рост стоимости всех видов топлива. С того момента эксперты отметили, что цены выросли на 2-3 гривны в среднем. Однако в декабре 2020 года было отмечено падение цен – на 50 копеек за литр.

Весной, в период локдауна, цены упали – виной всему был упавший спрос, ведь многие оставались дома, школы и детские сады закрылись, точно также отпали и другие поездки – люди перестали покупать бензин, дизель и газ. Однако восстановление деловой активности расставило все по своим местам – и цены на топливо мгновенно отреагировали на это.

Эксперты говорят, что пока цены все еще ниже, чем были в январе 2020 года, однако на начало 2021 прогнозируют очередной рост.

Ранее сообщалось, что акциз на топливо будет идти в региональные бюджеты. Согласно голосованию народных избранников, средства от налога на топливо остаются в распоряжении местных территориальных общин и пополняют местные бюджеты.