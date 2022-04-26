В Черную пятницу компании врут покупателям

17:25 26 ноября Киев, Украина

Черная пятница – самая ожидаемая распродажа года для многих потребителей. Однако аналитики отмечают, что не всё так сладко и многие компании вводят своих покупателей в обман.

В Черную пятницу девять из десяти продуктов продавались по той же цене или до "скидок" стоили еще меньше. Соответствующее исследование провела группа потребителей Which. Об этом сообщает ВВС.

В организации отслеживали цены на 219 популярных товаров на Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World и John Lewis за шесть месяцев до распродажи 2019 и шесть месяцев после него. Они обнаружили, что только три товары были дешевыми в Черную пятницу.

Например, в John Lewis 70 из 78 товаров в распродаже стоили столько же. В Amazon 57% товаров были доступны по более низкой или такой же цене за шесть месяцев до Черной пятницы.