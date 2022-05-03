В чем причина шокирующих цен на украинские фрукты

Цены на сезонные фрукты неприятно удивили украинцев, по словам аграриев, такая дороговизна продиктована плохими погодными условиями.
Сильные морозы в ряде регионов плохо отразились на урожае – приблизительно треть его была уничтожена, выстояли только устойчивые к холоду сорта деревьев.
Так, на Херсонщине холода уничтожили половину абрикосов, намного меньше, чем в прошлых годах, уродило слив и яблок. Аграрии жалуются, что впервые видят такие убытки на косточковых плодах.
Так, на Херсонщине холода уничтожили половину абрикосов, намного меньше, чем в прошлых годах, уродило слив и яблок. Аграрии жалуются, что впервые видят такие убытки на косточковых плодах.
Средняя стоимость фруктов на Херсонщине
- Абрикос – 50-100 гривен.
- Ранняя слива – минимум 40 гривен.
- Ежевика – 65 гривен.
- Цены на фрукты в целом – от 35 до 200 гривен.
Частично потери компенсирует урожай ягод, в частности тепличный виноград – цены на него ниже, чем в 2020-м. Грунтовой же пострадал от морозов, как и фрукты.
Чего ждать в августе
Садоводы говорят, в августе значительного снижения цен не будет. А ягодный сезон продолжат арбузы. Их стоимость, по прогнозам фермеров, выше прошлого года не поднимется.
Чего ждать в августе
Садоводы говорят, в августе значительного снижения цен не будет. А ягодный сезон продолжат арбузы. Их стоимость, по прогнозам фермеров, выше прошлого года не поднимется.
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