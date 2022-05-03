В чем причина шокирующих цен на украинские фрукты

11:21 02 августа Киев, Украина

Цены на сезонные фрукты неприятно удивили украинцев, по словам аграриев, такая дороговизна продиктована плохими погодными условиями.

Сильные морозы в ряде регионов плохо отразились на урожае – приблизительно треть его была уничтожена, выстояли только устойчивые к холоду сорта деревьев.



Так, на Херсонщине холода уничтожили половину абрикосов, намного меньше, чем в прошлых годах, уродило слив и яблок. Аграрии жалуются, что впервые видят такие убытки на косточковых плодах.

Средняя стоимость фруктов на Херсонщине

Абрикос – 50-100 гривен.

Ранняя слива – минимум 40 гривен.

Ежевика – 65 гривен.

Цены на фрукты в целом – от 35 до 200 гривен.

Частично потери компенсирует урожай ягод, в частности тепличный виноград – цены на него ниже, чем в 2020-м. Грунтовой же пострадал от морозов, как и фрукты.



Чего ждать в августе

Садоводы говорят, в августе значительного снижения цен не будет. А ягодный сезон продолжат арбузы. Их стоимость, по прогнозам фермеров, выше прошлого года не поднимется.