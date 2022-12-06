В бюджет Украины не поступали средства от национализации российских банков

12:37 06 декабря Киев, Украина

В государственный бюджет не поступали средства от принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, в частности от национализации корпоративных прав и финансовых активов у украинских дочерних компаний Сбербанка и Веб.рф (Международного резервного банка) и "Проминвестбанка".



Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины на запрос группы аналитиков Trap Aggressor о сумме средств, взимаемой в бюджет по результатам национализации российских активов в течение мая – ноября 2022 года.

"Приказом МФУ № 11 (Министерство финансов Украины – ред.) предусмотрен код классификации доходов бюджета 21085000 "Поступление средств, связанных с исполнением норм Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов". По состоянию на 10.11.2022 поступления по данному коду отсутствуют", – отметили в ведомстве.

В Trap Aggressor отметили, что конфискация российского имущества во время войны должна проходить проактивно, а средства от нее оперативно направляться в поддержку ВСУ. Кроме этого, аналитики отметили важность того, чтобы правительство систематически отчитывалось об изъятом имуществе россиян и полученных от его продажи или управлении средства.



Что известно о национализации российских активов

В Украине в рамках уголовного производства наложили аресты на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть". Впоследствии активы перешли в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).