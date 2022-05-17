В Авдеевку снова можно добраться поездом

Сегодня утром в Авдеевку прибыл первый за последние шесть лет пассажирский поезд из Киева.

«Маяк» - так называется поезд, курсирующий по маршруту Киев – Авдеевка, - ознаменовал возобновление сообщения железной дорогой с прифронтовой частью Донецкой области. Всего 6 километров отделяют этот город от линии фронта.

Торжественное отправление первого рейса состоялось вечером 13 декабря из Киева. В событии приняли участие директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Первому пассажиру поезда посчастливилось проехать бесплатно.

В состав поезда входят 2 купейных и 3 фирменных плацкартных вагона. Курсировать «Маяк» будет ежедневно. Для удобства пассажиров отправление как из Киева, так и из Авдеевки будет осуществляться в вечернее время, а прибытие – утром.

Усилиями руководства «Укрзализныци» произошло знаменательное событие, ведь с начала военных действий на востоке Украины в 2014 году железнодорожное сообщение с этим населенным пунктом было прервано. Все 6 лет поезд следовал лишь до станции Покровское. Теперь же маршрут проходит через Мироновку, станцию имени Тараса Шевченко, Знаменку, Александрию, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевку. На всех этих станциях будет осуществляться остановка.

Вместе с пассажирами первый рейс в поезде провели журналисты многих телеканалов и изданий, а проводники передали из Киева большой каравай жителям Авдеевки, знаменующий единство украинского народа.