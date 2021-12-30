В Prozorro рассказали, сколько потратят на реставрацию Национального художественного музея

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Национальный художественный музей Украины 14 декабря заказал ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение» дополнительные противоаварийные ремонтно-реставрационные работы в своем здании за 19,78 млн. грн.





Речь идет о здании музея по ул. Грушевского, 6, в Печерском районе



В августе 2019 года Национальный художественный музей заказал «БРФ Возрождение» противоаварийные ремонтно-реставрационные работы в своем здании на 69,39 млн грн.



Фирма «Возрождение» до конца 2021 г. должна была капитально отремонтировать и реставрировать здание музея. Был предусмотрен ремонт крыльца, лестницы, фасадов, скульптур, постаментов и подпорных стен, замену оконных блоков, монтаж подъемной платформы и благоустройство. Работы на 42% суммы должен был выполнить субподрядчик ООО "Энерго Инжиниринг".



Новое соглашение было заключено по переговорной процедуре, поскольку возникла необходимость выполнения дополнительных работ, не указанных в первоначальном проекте, без выполнения которых невозможно выполнять основные работы по основному договору. Речь идет о: Об этом сообщается в системе Prozorro.Речь идет о здании музея по ул. Грушевского, 6, в Печерском районе Киева . Это памятник архитектуры и градостроительства национального значения «Дом музея древностей и искусств, 1897-1900 гг.».В августе 2019 года Национальный художественный музей заказал «БРФ Возрождение» противоаварийные ремонтно-реставрационные работы в своем здании на 69,39 млн грн.Фирма «Возрождение» до конца 2021 г. должна была капитально отремонтировать и реставрировать здание музея. Был предусмотрен ремонт крыльца, лестницы, фасадов, скульптур, постаментов и подпорных стен, замену оконных блоков, монтаж подъемной платформы и благоустройство. Работы на 42% суммы должен был выполнить субподрядчик ООО "Энерго Инжиниринг".Новое соглашение было заключено по переговорной процедуре, поскольку возникла необходимость выполнения дополнительных работ, не указанных в первоначальном проекте, без выполнения которых невозможно выполнять основные работы по основному договору. Речь идет о:

скульптурные композиции на фасадах;

смена технологии ремонтно-реставрационной работы фасадов;

усиление элементов портика;

входная группа на главном фасаде;

усиление перекрытия под центральной входной группой;

устройство гидроизоляции стен и лестниц;

крыльцо и лестница центрального входа;

устройство лифтовой шахты;

ремонтно-реставрационные работы скульптур львов и их постаментов;

устройство подпорных стен входа с ул. Грушевского.

Основателем и директором столичной «БРФ «Возрождение» является киевлянин Ярослав Граужис, являвшийся внештатным помощником экснардепа от Партии регионов Юлии Ковалевой. Также Граужис входил в правление ЧАО «Киевская межобластная специальная научно-реставрационная проектно-производственная мастерская», которым владеет ООО «Ремонтно-реставрационное предприятие «Украина-Реставрация» Елены Колесник.



ООО «РРП «Украина-Реставрация» было единственным конкурентом «Возрождение» на тендере по противоаварийным ремонтно-реставрационным работам художественного музея в 2019 г.