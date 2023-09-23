В 2024 году правительство запустит новую пенсионную реформу - Шмыгаль
18:50 22 сентября Киев, Украина
Кабмин в следующем году запустит новую пенсионную реформу. В частности, в начислении пенсий будет введена балльная система.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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"С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время полномасштабного вторжения мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", — сказал Шмыгаль.
По словам главы правительства, в начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.
Ежемесячно трудоустроенные украинцы платят взнос в Пенсионный фонд
. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.
"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. Так сделаем солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации", - пояснил Денис Шмыгаль.
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