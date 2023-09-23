В 2024 году правительство запустит новую пенсионную реформу - Шмыгаль

18:50 22 сентября Киев, Украина

Кабмин в следующем году запустит новую пенсионную реформу. В частности, в начислении пенсий будет введена балльная система.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время полномасштабного вторжения мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", — сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, в начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.



Ежемесячно трудоустроенные украинцы платят взнос в Ежемесячно трудоустроенные украинцы платят взнос в Пенсионный фонд . Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.