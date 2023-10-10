В 2024 году на поддержку ветеранов ВСУ будет выделено 14,3 млрд гривен
20:02 10 октября Киев, Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль
заявил, что в поддержку защитников и защитниц в 2024 году будет выделено 14,3 миллиарда гривен.
Об этом Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 10 октября.
"На 2024 год вдвое увеличиваем финансирование ветеранских программ. В поддержку защитников и защитниц потратим 14,3 млрд грн", - сказал глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, проект по внедрению помощника ветерана, уже действующего в Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Николаевской областях, правительство расширяет на Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую области и Киев. На его реализацию направлено 44,2 млн. гривен.
"Продолжаем реформу ВЛК и МСЭК для создания быстрой, инклюзивной и прозрачной системы без бюрократии и коррупции по принципу "справки идут за военными", - сказал Денис Шмыгаль и добавил, что власти также развивают электронные услуги, чтобы каждый защитник мог в "нескольких кликах получить" нужную услугу", а также продолжает все ветеранские программы.
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