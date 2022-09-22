В 2023 году украинским пенсионерам проиндексируют пенсии

14:14 22 сентября Киев, Украина

Несмотря на войну, украинским пенсионерам в марте 2023 года проиндексируют пенсии. Как и раньше, в марте пенсионные выплаты увеличат с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат.

Об этом сообщил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.



По его словам, вторым приоритетным направлением госбюджета 2023 после сектора безопасности стала именно социальная сфера, на которую планируют направить более 800 млрд грн. Эти средства будут направлены на социальную помощь, субсидии, пенсионные выплаты и индексацию пенсий.

«Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены», – сообщил Виталий Музыченко.

Что касается повышения прожиточного минимума, то, по словам замминистра, в 2023 году он небольшими темпами будет пересмотрен, но его рост составляет около 5,4%.