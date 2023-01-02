В 2023 году для ФЛП изменили лимиты доходов и налоги

10:43 02 января Киев, Украина





Лимиты

Соответственно, с 1 января будут действовать следующие годовые лимиты для В 2023 году, согласно государственному бюджету Украины, для физических лиц-предпринимателей изменяются размеры единого социального взноса и лимиты дохода.Соответственно, с 1 января будут действовать следующие годовые лимиты для ФЛП:

первая группа – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат),

вторая группа – 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты),

третья группа (3% и 5%) – 7 818 900 грн (1 167 минимальных зарплат).

Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, поскольку это одно из условий работы по упрощенной системе налогообложения. При нарушении лимитов предприниматели могут перевести на общую систему с большими налогами, добавляют в ЭП.



При этом ФЛПы первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, второй группы – 20% от минимальной зарплаты. Фактические ставки устанавливаются местными властями, но они не могут превышать максимальные в Украине.



В то же время для ФЛП третьей группы ставки неизменны: 5% - для неплательщиков НДС, 3% - для плательщиков НДС. На момент действия военного положения действует льготная ставка 2% (неплательщики НДС), но в Верховной Раде обсуждают ее отмену с середины 2023 года.





Единый социальный взнос и единый налог

Суммы единого налога для 1 и 2 групп ФЛП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате соответственно. Так, в 2023 году сумма ЕП ежемесячно для них будет составлять:

1 группа ФЛП – 268,4 гривны, то есть 10% от прожиточного минимума;

2 группа ФЛП – 1 340 гривен, то есть 20% от минимальной зарплаты.

В то же время, для 3 группы ФЛП ставки в 2023 году не изменятся, если сравнивать с 2022 годом.



Размеры единого социального взноса в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1474 гривны в месяц;

– 1474 гривны в месяц; максимальный ЕСВ – 22 110 гривен в месяц.

Так, ставка ЕСВ для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.