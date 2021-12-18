В 2022 году на инфраструктуру заложили 140 миллиардов: на что направят

08:11 13 Декабрь Киев, Украина

В Министерстве финансов обнародовали данные, согласно которым 141,8 миллиарда гривен выделено в Госбюджете-2022 на модернизацию и реконструкцию отдельных видов инфраструктуры.

По словам заместителя министра, выделенная сумма депутатами в первую очередь будет направлена на ремонт и реконструкцию украинских автодорог, как государственного, так и местного назначений. Ожидается также модернизация речного транспорта, аэропортов и железной дороги.



В частности, строительные работы уже начались на участке скоростной автодороги Решетиловка – Днепр (Н-31). После ее реконструкции доехать из Днепра, Запорожья и южной части Донецкой области до Киева можно будет всего за 4 часа, при этом не нарушая скоростной режим. Сейчас на подобную поездку уходит по меньшей мере 8 часов из-за разбитых, устаревших дорог.



Чиновник также добавил, что в 2022 году, как и планировалось ранее, продолжится строительство мостов. Часть суммы средств направят на реконструкцию Запорожского моста, а также на левобережные съезды Дарницкого района в столице. Напомним также, что в текущем году началось строительство моста в Кременчуге. В следующем работы продолжатся.