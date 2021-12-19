В 2021 году Украина нарастила экспорт товаров и услуг в ЕС

10:03 24 Ноябрь Киев, Украина

За период девяти месяцев 2021 года количество поставок в страны Европы со стороны Украины выросло практически на 48% по сравнению с предыдущим, 2020 годом.

Министерство экономики, публикуя информацию о заседании комитета Украина – ЕС, отметило, что за период с января по сентябрь 2021 экспорт товаров и услуг в Евросоюз увеличился на 47,9% по сравнению с прошлым годом. В правительстве уточняют, что Европейский союз по-прежнему остается для Украины главным партнером по международной торговле при общем товарообороте в 39,8%.

Таким образом, в целом экспорт составил 47,9%, а импорт из Европы в Украину – 26,8%.

В ведомстве со ссылкой на слова заместителя Министра экономики по совместительству торгового представителя Украины обратили внимание на факт того, что объемы торговли растут не только в ценовых, но и количественных показателях.



В частности, выросли поставки из Украины в Европу руды на 29%, изделий из дерева на 20% и мебели на 39%.