В 2021 году пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 58,5%

20:03 12 августа Киев, Украина

Пассажиропоток в



аэропортах Украины вырос с начала года на 58,5%, а международный пассажиропоток аэропортов увеличился на 60,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной авиационной службы.

"Аэропорты Украины в январе-июле 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 7,54 млн пассажиров, что на 58,5% больше, чем в январе-июле 2020 года. В том числе в международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период увеличился на 60,7% – до 6,8 млн человек", - говорится в сообщении.

В то же время украинские авиакомпании за семь месяцев 2021 года обслужили 4,77 млн человек, что в два раза больше показателя за семь месяцев 2020 года. В частности, в международном сообщении было перевезено 4,4 млн человек (рост в 2,1 раза).



При этом за январь-июль 2021 года авиакомпании выполнили 38,6 тыс. коммерческих рейсов (рост на 70%), в том числе 31,3 тыс. международных (+69,2%).



Напомним, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.