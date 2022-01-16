В 2021 году налогоплательщики Волыни направили в госбюджет более 5 млрд гривен

По итогам 2021 хозяйствующие субъекты Волыни направили в общий фонд госбюджета 5 миллиардов 175 миллионов гривен налоговых платежей, которые администрирует Главное управление ГНС в Волынской области.
Таким образом, в госбюджет в области уплачено на 22,1 процента больше налогов чем в 2020 году. Об этом сообщили в Секторе информационного взаимодействия ГУ ГНС в Волынской области.
Таким образом, в госбюджет в области уплачено на 22,1 процента больше налогов чем в 2020 году. Об этом сообщили в Секторе информационного взаимодействия ГУ ГНС в Волынской области.
Глава волынских налоговиков заверила, что благодаря современным информационным технологиям специалисты ГНС обеспечивают более качественный процесс налогового администрирования.
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