В 2021 году налогоплательщики Волыни направили в госбюджет более 5 млрд гривен

«Учитывая тот факт, что по итогам прошлого года из области в госбюджет поступило на 934 миллиона гривен больше налоговых платежей, есть основания утверждать как об ответственной позиции и совести наших плательщиков, так и качественном налоговом сопровождении», - отмечает начальник Главного управления ГНС в Волынской области Светлана Савчук.