В 2021 году налогоплательщики Волыни направили в госбюджет более 5 млрд гривен

17:32 13 Январь Киев, Украина

По итогам 2021 хозяйствующие субъекты Волыни направили в общий фонд госбюджета 5 миллиардов 175 миллионов гривен налоговых платежей, которые администрирует Главное управление ГНС в Волынской области.

Таким образом, в госбюджет в области уплачено на 22,1 процента больше налогов чем в 2020 году. Об этом сообщили в Секторе информационного взаимодействия ГУ ГНС в Волынской области.
«Учитывая тот факт, что по итогам прошлого года из области в госбюджет поступило на 934 миллиона гривен больше налоговых платежей, есть основания утверждать как об ответственной позиции и совести наших плательщиков, так и качественном налоговом сопровождении», - отмечает начальник Главного управления ГНС в Волынской области Светлана Савчук.
Глава волынских налоговиков заверила, что благодаря современным информационным технологиям специалисты ГНС обеспечивают более качественный процесс налогового администрирования.
«Акцент на аналитику, новые технологические решения и, соответственно, более эффективное администрирование позволяют своевременно предотвращать риски неуплаты. Активное противодействие ГНС бюджетным потерям – в интересах легального бизнеса и государства, поскольку способствует равным конкурентным условиям и ритмическому наполнению бюджета», – подытожила Светлана Савчук.