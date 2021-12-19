В 2021 году из госбюджета было выделено более 376 млн грн лицам с нарушениями слуха

18:41 17 Декабрь Киев, Украина

Министерство финансов Украины уже третий год системно занимается вопросами здоровья лиц с нарушениями слуха, а именно способствует стопроцентному финансированию медицинской помощи детям, а с 2021 года и взрослым с нарушениями слуха методом кохлеарной имплантации.



С 2021 Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины, где предоставляются соответствующие высокоспециализированные медицинские услуги пациентам из всех регионов страны, финансируется новым финансовым механизмом за конкретно предоставленную услугу пациенту.

«На обеспечение предоставления пациентам этих высокоспециализированных медицинских услуг, в частности для приобретения необходимого медицинского оборудования, государство только в 2021 году направило более 376 млн. гривен. Это позволило обеспечить Институт медицинским оборудованием, не уступающим лучшим аналогам европейских клиник и позволяющим осуществлять консервативное и хирургическое лечение пациентов с разной ЛОР-патологией на уровне мировой медицинской практики», – сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Так, за 11 месяцев 2021 г. в Институте предоставлено более 7 тыс. полностью бесплатных для пациентов высокоспециализированных отоларингологических услуг, а это не только услуги по кохлеарной имплантации, но и лечение тяжелых онкологических, отонейрологических и других патологий верхних дыхательных путей и уха. В среднем государство платит за одну такую услугу более 42 тысяч гривен.



В частности, за 11 месяцев 2021 года в Институте предоставлено более 500 услуг по кохлеарному слухопротезированию, а именно: имплантировано/заменено детям 412 единиц медицинского оборудования, взрослым – 114 единиц, а срок ожидания пациентов на такую помощь в настоящее время измеряется фактически только сроком мер организационного характера и медицинской диагностики. В среднем за операцию по слухопротезированию государство платит более 760 тыс. грн, замена речевого процессора стоит около 300 тыс. гривен.