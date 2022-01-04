В 2021 году в Украину ввезено сыров на 147 миллионов долларов

В 2021 году Украина нарастила импорт твердых сыров на 14,87%, что в денежном измерении составляет 147,12 миллионов долларов.
Согласно данным Государственной таможенной службы, наибольшую долю ввезенных твердых сыров осуществили Польша — порядка 66,15 миллионов долларов, Нидерланды — около 26,33 миллионов долларов и Франция — 18,11 миллионов долларов.
Показатели импортированного мааздама выросли за год на 256,67%, что в общей сумме составило 16,28 миллионов долларов. В основном этот сыр был ввезен из Нидерландов, Польши и Германии.
На 24,3% импортировано больше сырой гауды, чем в прошлом году. Общая сумма импорта в основном из Польши, Нидерландов и Бельгии составила 16,69 миллионов долларов.
Импорт камамбера (Польша, Франция, Венгрия) в 2021 году также увеличил показатели и составил 9,23 миллиона долларов, что больше чем в прошлом на 20,9%.
То же самое касается и других сортов твердых сыров. Рост импорта Украины отмечен и в отношении бри (+8,85%), эмменталь (++58,06%), чедер (+18,29%), эдэм (12,43%), грана падано (+31,33%) и других.
Согласно данным Государственной таможенной службы, наибольшую долю ввезенных твердых сыров осуществили Польша — порядка 66,15 миллионов долларов, Нидерланды — около 26,33 миллионов долларов и Франция — 18,11 миллионов долларов.
Показатели импортированного мааздама выросли за год на 256,67%, что в общей сумме составило 16,28 миллионов долларов. В основном этот сыр был ввезен из Нидерландов, Польши и Германии.
На 24,3% импортировано больше сырой гауды, чем в прошлом году. Общая сумма импорта в основном из Польши, Нидерландов и Бельгии составила 16,69 миллионов долларов.
Импорт камамбера (Польша, Франция, Венгрия) в 2021 году также увеличил показатели и составил 9,23 миллиона долларов, что больше чем в прошлом на 20,9%.
То же самое касается и других сортов твердых сыров. Рост импорта Украины отмечен и в отношении бри (+8,85%), эмменталь (++58,06%), чедер (+18,29%), эдэм (12,43%), грана падано (+31,33%) и других.
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