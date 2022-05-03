Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону - Шмыгаль

На этой неделе прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, главной темой которого была подготовка к осенне-зимнему периоду.
Об этом написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.
Он также отметил, что украинские университеты получат средства на энергоэффективное обновление учебных зданий и общежитий. Финансовую поддержку в размере 49 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк и 10 млн евро гранта - Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. На этой неделе состоялось подписание контрактов в рамках реализации проекта «Высшее образование в Украине», — напомнил Премьер.
По его словам, модернизация зданий улучшит условия обучения и проживания студентов в университетах и одновременно будет способствовать существенной экономии ресурсов и переходу к зеленой экономике.
По его словам, модернизация зданий улучшит условия обучения и проживания студентов в университетах и одновременно будет способствовать существенной экономии ресурсов и переходу к зеленой экономике.
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