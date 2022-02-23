Узбекистан продолжает вытеснять Украину на мировом рынке черешни
20:19 22 Февраль Киев, Украина
Узбекистан
является конкурентом Украины по производству черешни не только на внешнем рынке, но и последние два года – на внутреннем.
Узбекистан стал лидером среди поставщиков черешни в Украине (45,3%). На втором месте – Греция, за ней Молдова и еще десяток стран.
«Ситуация на рынке черешни, которую мы наблюдаем в последние годы в Украине, играет не на пользу украинским производителям. Во-первых, собственно производство
этой ягоды ежегодно страдает из-за погодных проблем. Например, в Запорожской области, где сосредоточено большинство выращивающих черешню хозяйств, за июнь выпала трехмесячная норма осадков. Это привело не только к снижению урожая, но и значительному ухудшению качества. В результате, собрать экспортную партию украинские производители просто не смогли», — рассказывает аналитик аналитик Ассоциации Ягодничество Украины Мария Лакеева.
По ее словам, ситуация усугублялась также увеличением поставок черешни из Узбекистана.
«Мы видим, что Узбекистан продолжает экспансию и на мировой рынок черешни, причем в некоторых случаях вытесняет Украину. К примеру, в прошлом сезоне ассоциация провела более сотни В2В встреч с международными байерами и мы получили не один запрос на украинскую черешню, в том числе от итальянских компаний. Однако, к сожалению, нам нечего было им предложить. В результате на этот рынок вошел Узбекистан», — объясняет Лакеева.
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