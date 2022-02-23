Узбекистан продолжает вытеснять Украину на мировом рынке черешни

По ее словам, ситуация усугублялась также увеличением поставок черешни из Узбекистана.

«Мы видим, что Узбекистан продолжает экспансию и на мировой рынок черешни, причем в некоторых случаях вытесняет Украину. К примеру, в прошлом сезоне ассоциация провела более сотни В2В встреч с международными байерами и мы получили не один запрос на украинскую черешню, в том числе от итальянских компаний. Однако, к сожалению, нам нечего было им предложить. В результате на этот рынок вошел Узбекистан», — объясняет Лакеева.