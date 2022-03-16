УЗ увеличила свои кредитные обязательства почти на 2 миллиарда

Укрзалізниця в 2020 году является одним из самых убыточных предприятий в стране. Кредитные обязательства компании растут и за последние полгода повысились на 1,9 млрд гривен.

По состоянию на конец июня УЗ должна 34,5 млрд грн кредитных обязательств и заимствований, против 32,6 млрд грн на конец прошлого года. Об этом известно из консолидированной финансовой отчетности, обнародованной на сайте перевозчика.

Речь идет о балансовой стоимости. Так, Перевозчик имеет непогашенных кредитов на сумму 13,4 млрд грн, при этом из них только 2,3 млрд грн - кредиты обеспечены правительством. Также УЗ имеет 20,7 млрд грн долга по еврооблигациям.

Однако в отчете отмечено, что в июле Перевозчик реструктуризировал 5,45 млрд грн кредита перед одним из банков («Сбербанк Украины" прим.). Таким образом отсрочив выплаты с 2021 до 2023 года. Также был увеличен лимиты в нескольких восстановительных кредитам, а в сентябре был погашен еврооблигаций на 1,4 млрд грн.

Напомним, всего первое полугодие УЗ завершила с убытком 8,8 млрд грн. Суммарный доход предприятия за январь-июнь текущего года составил 35,6 млрд грн.