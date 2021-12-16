Увеличение прожиточного минимума в Украине - подробности

Прожиточный минимум в Украине хотят пересчитать. Правительство хочет учесть реальные цифры в расчете этого показателя. При повышении минимума многие социальные выплаты также возрастут. Однако выдержит ли такие изменения украинский бюджет?

И тем не менее, в парламенте уже готовы два законопроекта, касающиеся пересмотра размера прожиточного минимума – правительственный и от главы комитета по вопросам социальной политики ВРУ. Вероятней всего, будут рассматривать именно правительственный, потому что уже делятся некоторыми цифрами, предусмотренными в нем.

Итак, правительство намерено повышать прожиточный минимум ускоренными темпами:

в 2022 году - на 14%;

в 2023 году - на 15%;

в 2024 году - на 25%.

Таким образом, нетрудно подсчитать, что в 2024 величина прожиточного минимума должна быть выше той, что есть сейчас, в 2021, на 64%. Конечно, это не Бог весть какие деньги, но все же это позволит ощутимо поднять кое-какие социальные выплаты, которые являются для человека основным источником доходов, говорится в сообщении от Минсоцполитики.