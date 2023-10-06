Увеличение госбюджета на более чем 300 млрд гривен: ВР приняла новый законопроект

16:02 06 октября Киев, Украина





Об этом информировал первый заместитель председателя налогового комитета Рады, Ярослав Железняк.



За данный законопроект проголосовали 313 народных депутатов. Согласно утвержденному тексту, произойдет увеличение расходов в следующих сферах: 6 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №10038 во втором чтении, который предусматривает увеличение расходов госбюджета на 322,6 миллиарда гривен.Об этом информировал первый заместитель председателя налогового комитета Рады, Ярослав Железняк.За данный законопроект проголосовали 313 народных депутатов. Согласно утвержденному тексту, произойдет увеличение расходов в следующих сферах:

Минобороны – на 211 миллиардов гривен.

МВД – на 79 миллиардов гривен.

Минсоцполитики – на 16,5 миллиарда гривен.

МИД – на 1,3 миллиарда гривен.

Минстратпром – на 4,3 миллиарда гривен.

СБУ – на 4,2 миллиарда гривен.

ГУР – на 2,5 миллиарда гривен.

Министерство образования – на 572 миллиона гривен.

ГСЗИ – на 570 миллионов гривен.

Службу внешней разведки – на 500 миллионов гривен.

УГО – на 230,5 миллиона гривен.

Минэнерго – на 350 миллионов гривен.

БЭБ – на 219 миллионов гривен.

Эти изменения приведут к двум рекордам в истории Украины: впервые расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн гривен, а дефицит составит более 2 трлн гривен, по словам Железняка.