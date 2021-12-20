Увеличение арендной платы и налога на землю в условиях кризиса

16:14 08 Июль Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что вводить налог с каждого гектара сельскохозяйственных земель преждевременно. Об этом он сказал на заседании правительства в среду. «Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно», - сказал Денис Шмыгаль, комментируя законопроект №3131.

Премьер-министр отметил, что подобную позицию правительство попытается донести до народных депутатов. «Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали», - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, народные депутаты из «Слуги народа» и группы «Доверие» инициировали введение нового налога, который ляжет на плечи мелких фермеров. Рядовой владелец пая будет должен платить 6 тысяч гривен в год. Инициативу поддерживает большой агробизнес.

В Украине с 15 июля начнут действовать новые правила заключения договора аренды земли. Закон №340-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству» впервые вводит в силу нотариальное удостоверение сделки. Это означает, что владелец земельного участка может требовать нотариальное удостоверение договора аренды, суперфиции или эмфитевзиса. При этом предполагается, что такая норма поможет бороться с рейдерами.