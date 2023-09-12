Утверждены правила распределения пропускной способности между Украиной и соседними странами

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 12 сентября согласовала правила распределения пропускной способности межгосударственных связей: Украина – Польша, Украина – Словакия и Украина – Венгрия.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НКРЭКУ пояснили, что принятое решение создаст условия для увеличения потенциала проведения экспортно-импортных операций с электроэнергией через межгосударственные пересечения Украины и трех европейских стран. Это должно положительно повлиять на обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и стабилизацию работы объединенной энергосистемы Украины.
Отмечается, что накануне принятия решения регулятором "Укрэнерго" провела публичные консультации по проекту Правил суточного распределения пропускной способности межгосударственных связей Украины.
Также Правила распределения пропускной способности межгосударственных связей с Польшей, Словакией и Венгрией были согласованы "Укрэнерго" с операторами систем передач соответствующих стран.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НКРЭКУ пояснили, что принятое решение создаст условия для увеличения потенциала проведения экспортно-импортных операций с электроэнергией через межгосударственные пересечения Украины и трех европейских стран. Это должно положительно повлиять на обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и стабилизацию работы объединенной энергосистемы Украины.
Отмечается, что накануне принятия решения регулятором "Укрэнерго" провела публичные консультации по проекту Правил суточного распределения пропускной способности межгосударственных связей Украины.
Также Правила распределения пропускной способности межгосударственных связей с Польшей, Словакией и Венгрией были согласованы "Укрэнерго" с операторами систем передач соответствующих стран.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии