Утвержден показатель заработной платы - ПФУ

Пенсионный фонд Украины опубликовал на сайте показатель средней заработной платы по Украине. Согласно цифрам данные за октябрь составляют 10 887 гривен 46 копеек. Этот показатель утвержден для расчёта пенсий и других социальных выплат.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 году в сумме 10 887 гривен 46 копеек", - говорится в сообщении.

Государственная служба статистики сообщала, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Количество сотрудников, которые получают более 25 000 гривен - всего 6,6%. По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.

Украина, если верить официальной статистике доходов граждан, является одной из беднейших стран Европы. Правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 могло вызвать инфляцию. По словам Премьер-министр Дениса Шмыгаля, средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 000 гривен.