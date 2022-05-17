Утвержден показатель заработной платы - ПФУ

19:40 15 декабря Киев, Украина

Пенсионный фонд Украины опубликовал на сайте показатель средней заработной платы по Украине. Согласно цифрам данные за октябрь составляют 10 887 гривен 46 копеек. Этот показатель утвержден для расчёта пенсий и других социальных выплат.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 году в сумме 10 887 гривен 46 копеек", - говорится в сообщении.

фото: ПФУ утвердили на сайте показатель средней зарплаты - 10 887 грн

Государственная служба статистики сообщала, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Количество сотрудников, которые получают более 25 000 гривен - всего 6,6%. По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.

Украина, если верить официальной статистике доходов граждан, является одной из беднейших стран Европы. Правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 могло вызвать инфляцию. По словам Премьер-министр Дениса Шмыгаля, средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 000 гривен.