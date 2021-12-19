Условия Евросоюза начинают реализовывать в Украине

09:33 30 Июль Киев, Украина

Кабинет Министров Украины старается выполнить все требования Евросоюза. Среди новшеств решения в сфере таможенного регулирования, энергетики, «промышленного безвиза» и безопасности документов.

Соответствующее решение было принято в среду, 29 июля, на заседании правительства, сообщает Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Так, Кабмин одобрил преобразование госпредприятия Оператор рынка в акционерное общество со 100% собственностью государства. Также документом вводится независимый государственный контроль за деятельностью оператора. Кроме того, внесены изменения в порядок работы рынка электроэнергии: потребитель получит большие возможностей выбора поставщика.

Кабмин также одобрил законопроект по изменениям законодательства в сфере метрологии для обеспечения единства измерений в оборонной сфере. Принятие законопроекта является одним из условий Евросоюза для подписания соглашения АССА, позволяющего украинским производителям выходить на рынок ЕС без дополнительной сертификации («промышленный безвиз»).

Одобренный законопроект об изменениях в сфере безопасности документов предусматривает усиление защиты удостоверяющих личность документов и ответственности за подделку таких документов. Нововведения в таможенной сфере предусматривает упрощение контроля благодаря внедрению программы АЭО.