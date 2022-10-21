Ущерб инфраструктуре Украины из-за войны составил более 127 миллиардов долларов

Общая сумма задокументированного ущерба инфраструктуре Украины по состоянию на сентябрь 2022 года составила более 127 миллиардов долларов.
За лето 2022 Украина дополнительно понесла убытков на 31,5 миллиарда долларов .
Наибольшая доля убытков принадлежит жилищному фонду – 39,7% (50,5 миллиарда долларов). Эта сумма выросла на 11,2 млрд с начала июня. Всего повреждено и разрушено 135,8 тысячи частных и многоквартирных домов.
На втором месте по объему ущерба сфера инфраструктуры – 27,7% (35,3 миллиарда долларов).
Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 миллиарда долларов и продолжают расти. Всего с начала войны повреждено или разрушено по
меньшей мере 412 предприятий.
Убытки подсчитывались в соответствии с методологией Всемирного банка.
Детальнее можно посмотреть по ссылке.
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