Уровень теневой экономики в стране превышает показатели предыдущего года

08:43 30 Ноябрь Киев, Украина

В Министерстве экономики рассказали, что в текущем году уровень теневой экономики уже превышает показатели предыдущего года. Если за период январь-июнь 2020 г. он составлял от объема валового внутреннего продукта 30%, то в текущем уже 31%.





Известно, что существует четыре метода, с помощью которых оценивается уровень теневой экономики. По двум из них в 2021 году зафиксирован рост. А именно: электрический метод – рост на 2 п.п. или до 28% от В ведомстве также объяснили, какая главная причина способствует нелегальным прибылям. Чиновники ссылаются на то, что предприятия пытаются избежать потери активов на фоне коронавирусного кризиса и неординарных проявлений вируса, что спрогнозировать, к сожалению, невозможно.Известно, что существует четыре метода, с помощью которых оценивается уровень теневой экономики. По двум из них в 2021 году зафиксирован рост. А именно: электрический метод – рост на 2 п.п. или до 28% от ВВП Украины и монетарный метод – рост на 2 п.п. или до 33% от объема ВВП Украины.

В это же время по двум оставшимся методам аналитики фиксируют уменьшение уровня теневой экономики: "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - снижение на 2 п.п. или до 23% от объема ВВП Украины и убыточность предприятий – снижение на 10 п.п. или до 22% от объема ВВП Украины.



Кстати, в 2020 году уровень теневой экономики за все 12 месяцев по данным Министерства экономики составил 30%, что больше показателя 2019 года на 3 п.п. (27% от объема ВВП Украины).