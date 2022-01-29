Уровень потребительских цен в Украине растет

Эксперты отмечают, что уровень потребительских цен в Украине вырос. Государственная служба статистики предоставила цифры, согласно которым в апреле 2021 года цены выросли на 0,7%. В целом за текущий год расценки в стране увеличились на 4,8%. Это свидетельствует о том, что инфляция хоть и выросла в целом, но замедлила свой рост. Ее показатель сейчас находится на уровне 8,4%.

По данным ведомства, в апреле стоимость продуктов повысилась на 1,2%. В частности, на 10% — подсолнечное масло, на 5% — сахар, на 1,3% — хлеб, на 1,3% — мясо и мясопродукты. Спиртные напитки и табачные изделия — на 0,9%. Среди других товаров и услуг больше всего подорожали одежда и обувь (+0,9%), здравоохранение (+0,9%), транспорт (+0,6%), рестораны и гостиницы (+0,6%), жилье, водоснабжение, электричество, газ, топливо (+0,4%), образование (+0,3%), бытовая техника (+0,2%), отдых и культура (+0,1%), связь (+0,1%).

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса, экономического кризиса и других проблем заметно снизилась покупательная способность украинцев.

Также мы писали, что украинцы почти наполовину стали меньше тратить на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные недавнего социального опроса R&B Group.