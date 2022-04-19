Уровень официального трудоустройства в Украине вырос почти на 15%

15:29 20 июля Киев, Украина

В Украине за последние полгода наблюдается рост уровня официального трудоустройства, связывают это с возвращением трудовых мигрантов.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко

«Я общаюсь с председателями областных государственных администраций - очень многие вернулись домой и работают. Подтверждением также является официальная статистика. Мы имеем в этом году почти на 15% за первое полугодие больше сообщений об официальном трудоустройстве. Я говорю только об официальной части, из которой платятся налоги», - добавил чиновник.

Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год.



Однако, по подсчетам Минэкономики точек роста, драйверами увеличения количества рабочих мест может быть то, что делает в первую очередь государство, - это инфраструктурные проекты, развитие территориальных громад, децентрализация, которая открывает неограниченные возможности для развития громад и благосостояния украинцев.



Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" продлится 20-21 июля. В течение двух дней докладчики будут говорить о государственном видении относительно возвращения трудовых мигрантов, государственных программах для преодоления безработицы, изменениях на рынке труда из-за пандемии коронавируса. А также - о новом Трудовом кодексе и цифровизации как неотъемлемой составляющей сферы трудовых отношений.