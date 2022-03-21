Уровень безработицы с января по июнь 2021 года сократился – безработных стало на 105 тысяч человек меньше

Государственная служба занятости Украины опубликовала информацию об уровне безработицы в стране. Согласно данным на июнь 2021 года официально в Украине безработными считаются 354 тысяч человек. С начала января количество безработных сократилось на 105 тысяч человек.

Отмечается, что с начала апреля 2021, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина.

На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигла допандемичного уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем уровень сегодня.

Согласно сообщению, для улучшения ситуации на рынке труда правительство ввело ряд инициатив для сохранения и создания новых рабочих мест. В частности, программу по частичной безработице, антикризисные кредиты рефинансирования практически под 0%, а также прямые выплаты для бизнеса и рабочих, чья деятельность была ограничена из-за внедрения карантина. В частности, весной 2021 государственную помощь в размере 8 тыс. грн получили 178 тыс. наемных работников и 161 тыс. ФЛП. На это из государственного бюджета было выделено 2,7 млрд грн.