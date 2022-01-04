Ураган «Марко» поднял цены на нефть: 24 августа 2020

12:27 24 Август Киев, Украина

24 августа 2020 года цена на нефть выросла. Это напрямую связано с погодными условиями – на Мексиканском заливе зафиксирован сильнейший тропический шторм и ураган «Марко». Остановка нефтедобычи и сокращение работы в штате привели к изменению рынка.

Также на рост цен повлиял оптимизм в связи с тем, что регуляторы США одобрили использование плазмы крови пациентов, выздоровели, в качестве одного из методов лечения коронавируса, сообщает «Reuters».

Утром в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до $ 44,44 за баррель, на WTI - добавили 0,14% до $ 42,4 за баррель.

Ураган «Марко» и тропический шторм «Лаура» в воскресенье пронеслись по Карибскому бассейну и Мексиканским заливом, заставив энергетические компании приостановить добычу нефти. Производители в воскресенье закрыли 58% морской добычи нефти в заливе и 45% добычи природного газа. На регион приходится 17% общей добычи нефти и 5% - природного газа в США.