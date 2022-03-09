Universal Music Group останавливают работу в России

Крупнейшая в мире музыкальная компания Universal Music Group NV заявила, что приостанавливает все операции в России и немедленно закрывает там свои офисы.
Компания соблюдает международные санкции, сообщает WSJ.
Universal Music Russia — российское подразделение крупнейшего в мире музыкального медиахолдинга Universal Music Group.
Такие компании занимаются дистрибуцией творчества звезд — промо, продажа. Из российских звезд, подписанных на Universal Music Russia, Элджей, Noize MC, IOWA, Лолита, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky и многие другие.
Ранее украинские власти обратились к музыкальным лейблам и заявили, что они также должны высказать свою позицию, ведь сейчас они продолжают вести свой бизнес в России.
Universal Music Russia — российское подразделение крупнейшего в мире музыкального медиахолдинга Universal Music Group.
Такие компании занимаются дистрибуцией творчества звезд — промо, продажа. Из российских звезд, подписанных на Universal Music Russia, Элджей, Noize MC, IOWA, Лолита, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky и многие другие.
Ранее украинские власти обратились к музыкальным лейблам и заявили, что они также должны высказать свою позицию, ведь сейчас они продолжают вести свой бизнес в России.
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