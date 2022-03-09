Universal Music Group останавливают работу в России

"Официально обратился по этому поводу к CEO Universal Music Group Люсиану Чарльзу Грейнджу, CEO Orchard Брэду Новину, CEO ONErpm Эммануэлю Цунцу, CEO Sony Music Entertainment Робу Стрингеру, CEO Believe Денису Ладегалери," — отметил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.