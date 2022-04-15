«Укрзализныця» строит новую модель организации грузоперевозок

В интервью журналистам Иракли Эзугбая – директор по коммерческой работе и логистике УЗ – рассказал, как их команда во главе с Владимиром Жмаком планирует повышать доходность грузоперевозок «Укрзализныци» и компании в целом. Для этого планируются капитальные реформы, которые уже начинают внедрять.

Для совершенствования работы грузовых перевозок УЗ специалисты тщательно изучают модели, реализованные в разных странах, например, в Словакии и Польше. Наиболее интересными и эффективными Иракли Эзугбая считает североамериканские железные дороги:

«Североамериканские железные дороги оптимально структурированные, успешные и высокорентабельные. Мы хотим изучить их опыт в части методологии формирования тарифа на доступ к инфраструктуре: как они считают расходы, себестоимость и формируют тарифы».

Руководитель подразделения грузоперевозок «Укрзализныци» отметил, что изучение опыта других стран не предполагает слепого копирования метода. Планируется обсуждение с грузоотправителями и формирование собственной модели с учетом украинских особенностей.

«Наша цель — сделать железную дорогу, которой легко управлять и у которой будет обоснованный тариф на грузоперевозки. Мы планируем предложить новую модель грузоотправителям к 1 марта 2021 года», - добавил Эзугбая.

Новая команда в руководстве «Укрзализныцей» поставила план – выйти на уровень доходности грузоперевозок 2019 года и выше. Для этого основные инвестиции на данный момент идут в основу cargo-бизнеса – подвижной состав, инфраструктуру, диспетчеризацию. В приоритете также борьба с коррупцией, которая существенно усложняет операционную деятельность.

Кроме того, идет внедрение единого логистического тарифа: устанавливается прямая связь с владельцем груза, улучшается сервис. Избавившись от лишней документации и запустив систему электронного наряда, можно в разы ускорить оформление, погрузку-разгрузку и транспортировку грузов. Такая стратегия позволит «Укрзализныце» стать сильным конкурентом для других видов грузоперевозок в Украине.