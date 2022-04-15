«Укрзализныця» строит новую модель организации грузоперевозок

В интервью журналистам Иракли Эзугбая – директор по коммерческой работе и логистике УЗ – рассказал, как их команда во главе с Владимиром Жмаком планирует повышать доходность грузоперевозок «Укрзализныци» и компании в целом. Для этого планируются капитальные реформы, которые уже начинают внедрять.
Для совершенствования работы грузовых перевозок УЗ специалисты тщательно изучают модели, реализованные в разных странах, например, в Словакии и Польше. Наиболее интересными и эффективными Иракли Эзугбая считает североамериканские железные дороги:
Руководитель подразделения грузоперевозок «Укрзализныци» отметил, что изучение опыта других стран не предполагает слепого копирования метода. Планируется обсуждение с грузоотправителями и формирование собственной модели с учетом украинских особенностей.
Новая команда в руководстве «Укрзализныцей» поставила план – выйти на уровень доходности грузоперевозок 2019 года и выше. Для этого основные инвестиции на данный момент идут в основу cargo-бизнеса – подвижной состав, инфраструктуру, диспетчеризацию. В приоритете также борьба с коррупцией, которая существенно усложняет операционную деятельность.
Кроме того, идет внедрение единого логистического тарифа: устанавливается прямая связь с владельцем груза, улучшается сервис. Избавившись от лишней документации и запустив систему электронного наряда, можно в разы ускорить оформление, погрузку-разгрузку и транспортировку грузов. Такая стратегия позволит «Укрзализныце» стать сильным конкурентом для других видов грузоперевозок в Украине.
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