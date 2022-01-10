«Укрзалізницю» разделят на четыре компании

Новый председатель правления «Укрзалізниці» активно приступил к своим обязанностям, так в планы Владимира Жмака, помимо борьбы с коррупцией, входит разделение компании на четыре бизнес-единицы.
По его словам, сейчас контейнерные перевозки входят в грузовые. Через некоторое время эти бизнес-единицы должны стать отдельными компаниями в составе холдинга «Укрзалізниця».
Также Жмак рассказал и о своих планах по борьбе с коррупцией в компании. В частности это касается закупок и распределения локомотивов.
Идея разделения «Укрзалізниці» на различные компании и объединения их в один холдинг активизировались после прихода к власти Владимира Зеленского и назначения первого правительства «Слуги народа» в конце лета 2019 года.
Первоначально планировалось, что УЗ разделят на три компании: грузовые перевозки, пассажирские перевозки и оператора железнодорожной инфраструктуры.
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