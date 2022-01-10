«Укрзалізницю» разделят на четыре компании

15:29 27 Август Киев, Украина

Новый председатель правления «Укрзалізниці» активно приступил к своим обязанностям, так в планы Владимира Жмака, помимо борьбы с коррупцией, входит разделение компании на четыре бизнес-единицы.

«Я хочу выделить в «Укрзалізниці» четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки», — пояснил Жмак.

По его словам, сейчас контейнерные перевозки входят в грузовые. Через некоторое время эти бизнес-единицы должны стать отдельными компаниями в составе холдинга «Укрзалізниця».



Также Жмак рассказал и о своих планах по борьбе с коррупцией в компании. В частности это касается закупок и распределения локомотивов.

«Мой тезис: борьба с коррупцией начинается с уничтожения предпосылок для ее возникновения. Сейчас, например, одна из первых задач, которую я хочу решить — распределение локомотивов, потому что есть большой дефицит. Не будет дефицита локомотивов — не будет коррупции в этом направлении, потому что «Укрзалізниця» должна везти всех, а не тех в первую очередь — через три дня, а тех во вторую — через 15», — отметил он.

Идея разделения «Укрзалізниці» на различные компании и объединения их в один холдинг активизировались после прихода к власти Владимира Зеленского и назначения первого правительства «Слуги народа» в конце лета 2019 года.

Первоначально планировалось, что УЗ разделят на три компании: грузовые перевозки, пассажирские перевозки и оператора железнодорожной инфраструктуры.