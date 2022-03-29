"Укрзалізниця" выплатила бюджету дивиденды за 2019 год – 750 млн гривен

Пресс-служба «Укрзалізниці» отчиталась об перечислении дивидендов в бюджет Украины. Речь идет об отсроченных платежах компании, которые она не выплатила в связи с пандемией коронавируса. Так, за 2019 год компания возместила долг в размере 750 млн гривен.

"Укрзалізниця" всегда выполняет свои обязательства перед акционером - государством. В 2020 году решением правительства была отсрочена выплата компанией дивидендов по 2019 год. Благодаря реализации антикризисного плана нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик.

Так, в государственный бюджет перечислено 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году, а это - 750 млн грн.

Кроме того, 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) направлено на покрытие убытков прошлых лет.

"Общество оптимизировало операционные расходы, в первую очередь направляет средства на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок", - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что существует четкий план по получению дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижению налоговой нагрузки.