«Укрзалізниця» вводит два международных маршрута

Министр инфраструктуры рассказал о новых международных поездах, которые будут курсировать из Украины. Ранее «Укрзалізниця» также анонсировала два международных маршрута. Речь идет о поездах, которые запустят с 01 июня 2021 года в направлении Австрии и Венгрии.

Продажа билетов открыта на пассажирский поезд приграничного сообщения Чоп-Захонь (Венгрия). Поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно.

Также открыта продажа билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев-Вена, с отправкой из Киева 1 июня и в обратном направлении из Вены 2 июня. В дальнейшем вагоны Киев-Вена-Киев будут курсировать ежедневно.

Министр предупреждает, что в международных поездах будет усилен противоэпидемиологический контроль.