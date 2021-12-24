«Укрзалізниця» имеет запас топлива на 4 дня

Пресс-служба «Укрзалізниці» заявила о критичной ситуации. Согласно данным дизельного топлива для полноценного функционирования системы хватит всего на четверо суток. При этом, ведомство заявляет, что «Укрзалізниця» может выйти из ситуации – Государственный резерв может выделить необходимое топливо.
На данный момент компания работает над вопросом обеспечения стабильной работы транспорта.
Отметим, что причиной столь печального положения компании является неподписание контрактов с победителем тендеров на поставку топлива. Причиной этого стал рост цены почти на 15% - с 23,7, тыс. грн за тонну до 27,2 тыс. грн.
Предположительно, «Укрзалізниця» может выйти из этой непростой ситуации, взяв топливо в Госрезерве, однако для этого нужно разрешение Кабмина.
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