«Укрзалізниця» имеет запас топлива на 4 дня

Пресс-служба «Укрзалізниці» заявила о критичной ситуации. Согласно данным дизельного топлива для полноценного функционирования системы хватит всего на четверо суток. При этом, ведомство заявляет, что «Укрзалізниця» может выйти из ситуации – Государственный резерв может выделить необходимое топливо.

«Укрзалізниця» сейчас имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - говорится в сообщении.

На данный момент компания работает над вопросом обеспечения стабильной работы транспорта.

«Укрзалізниця» контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время", - отметили в "УЗ".

Отметим, что причиной столь печального положения компании является неподписание контрактов с победителем тендеров на поставку топлива. Причиной этого стал рост цены почти на 15% - с 23,7, тыс. грн за тонну до 27,2 тыс. грн.

Предположительно, «Укрзалізниця» может выйти из этой непростой ситуации, взяв топливо в Госрезерве, однако для этого нужно разрешение Кабмина.