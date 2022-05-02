16:31 30 июля Киев, Украина

Руководство Укрзализныци смогло стабилизировать ситуацию в компании, повысить ключевые показатели и запустить ряд важных преобразований.

Об этом сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.



Так, компании удалось выйти на рекордно низкую за последние годы продолжительность оборота грузовых вагонов - 7 суток. В 2019 этот показатель составлял более 9,2 суток.

"Для понимания - чем быстрее движутся вагоны, тем больше грузов можно перевезти. Чтобы достичь такого результата, необходим целый комплекс управленческих и организационных решений", - пояснил эксперт.

В конце июля компания сообщила о том, что ей удалось выйти на рекордные цифры в важнейшем направлении работы - погрузке грузов. Сейчас этот показатель составляет более 801 тыс. тонн ежедневно.



Как отметил Быков,



Также через систему Prozorro УЗ уже провела первые аукционы по сдаче в аренду помещений вокзалов в Днепре, Запорожье и Хмельницком, что потенциально может приносить компании больше 100 млн грн. на год. Как отметил Быков, Укрзализныця начала распродажу непрофильных активов: "Первые непрофильные активы (от спортклубов до магазинов) уже выставлены через Prozorro на аукцион по стартовой стоимостью более 40 млн грн".Также через систему Prozorro УЗ уже провела первые аукционы по сдаче в аренду помещений вокзалов в Днепре, Запорожье и Хмельницком, что потенциально может приносить компании больше 100 млн грн. на год.

"Еще одним источником пополнения доходной части УЗ стала продажа металлолома. Здесь железнодорожники с гордостью говорят о прорыве. С начала года его реализовали на сумму более 1 млрд грн.", - добавил эксперт.

Такие действия положительно сказались на состоянии компании. Как заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, по итогам второго квартала этого года она вышла на прибыль в размере 230 млн грн.

"За деньги бюджета уже в этом году компании должны быть поставлены 100 пассажирских вагонов отечественного производства - предоплату Крюковскому вагоностроительному заводу УЗ уже перечислила", - отметил Быков.

Дополнительно, в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией, ожидается поставка 130 новых локомотивов с частичной локализацией их производства в Украине.



При этом, по мнению Быкова, сейчас у руководства Укрзализныци связаны руки для дальнейшего обновления компании.