Руководство Укрзализныци смогло стабилизировать ситуацию в компании, повысить ключевые показатели и запустить ряд важных преобразований.
Об этом сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.
Так, компании удалось выйти на рекордно низкую за последние годы продолжительность оборота грузовых вагонов - 7 суток. В 2019 этот показатель составлял более 9,2 суток.
Так, компании удалось выйти на рекордно низкую за последние годы продолжительность оборота грузовых вагонов - 7 суток. В 2019 этот показатель составлял более 9,2 суток.
В конце июля компания сообщила о том, что ей удалось выйти на рекордные цифры в важнейшем направлении работы - погрузке грузов. Сейчас этот показатель составляет более 801 тыс. тонн ежедневно.
Как отметил Быков, Укрзализныця начала распродажу непрофильных активов: "Первые непрофильные активы (от спортклубов до магазинов) уже выставлены через Prozorro на аукцион по стартовой стоимостью более 40 млн грн".
Также через систему Prozorro УЗ уже провела первые аукционы по сдаче в аренду помещений вокзалов в Днепре, Запорожье и Хмельницком, что потенциально может приносить компании больше 100 млн грн. на год.
Такие действия положительно сказались на состоянии компании. Как заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, по итогам второго квартала этого года она вышла на прибыль в размере 230 млн грн.
Дополнительно, в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией, ожидается поставка 130 новых локомотивов с частичной локализацией их производства в Украине.
При этом, по мнению Быкова, сейчас у руководства Укрзализныци связаны руки для дальнейшего обновления компании.
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