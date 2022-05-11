«Укрзализныця» запустила еще 4 направления на зимние праздники

«Укрзализныця» продолжает готовиться к увеличению пассажиропотока на новогодние праздники и возобновила курсирование еще четырех маршрутов поездов на зимний период.

С конца декабря 2020 года до середины января 2021 года будут ездить поезда по маршруту:

№143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта. Важно, что 29 декабря поезд будет ехать только до Ивано-Франковска.

№149/150 Полтава - Ворохта.

№129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.

№134/133 Николаев - Рахов.

Напомним, что ранее УЗ уже объявила о запуске на зимние праздники следующих поездов:

№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва)

№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов

№ 58/57 Ковель - Одесса

№ 70/69 Мариуполь - Львов

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск

№ 357/358 Киев - Рахов

№ 745/746 Киев - Славское

№ 142 Львов - Бахмут

№ 217/218 Киев - Рахов.

Несмотря на то, что пассажирские перевозки являются убыточным сегментом «Укрзализныци», руководство компании заботится о комфорте пассажиров и старается максимально улучшить качество предоставляемых услуг. Из-за пандемии коронавируса УЗ вынуждена продавать билеты не на все посадочные места в поездах междугороднего следования, поэтому запускаются дополнительные маршруты и продлеваются имеющиеся.

Кроме того, для пассажиров, которые приобретают билеты заранее, предусмотрена система скидок на поезда «Интерсити+».