«Укрзализныця» запустила еще 4 направления на зимние праздники

«Укрзализныця» продолжает готовиться к увеличению пассажиропотока на новогодние праздники и возобновила курсирование еще четырех маршрутов поездов на зимний период.
С конца декабря 2020 года до середины января 2021 года будут ездить поезда по маршруту:
- №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта. Важно, что 29 декабря поезд будет ехать только до Ивано-Франковска.
- №149/150 Полтава - Ворохта.
- №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.
- №134/133 Николаев - Рахов.
Напомним, что ранее УЗ уже объявила о запуске на зимние праздники следующих поездов:
- № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва)
- № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов
- № 58/57 Ковель - Одесса
- № 70/69 Мариуполь - Львов
- № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск
- № 357/358 Киев - Рахов
- № 745/746 Киев - Славское
- № 142 Львов - Бахмут
- № 217/218 Киев - Рахов.
Несмотря на то, что пассажирские перевозки являются убыточным сегментом «Укрзализныци», руководство компании заботится о комфорте пассажиров и старается максимально улучшить качество предоставляемых услуг. Из-за пандемии коронавируса УЗ вынуждена продавать билеты не на все посадочные места в поездах междугороднего следования, поэтому запускаются дополнительные маршруты и продлеваются имеющиеся.
Кроме того, для пассажиров, которые приобретают билеты заранее, предусмотрена система скидок на поезда «Интерсити+».
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