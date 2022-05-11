«Укрзализныця» запустила еще 4 направления на зимние праздники

16:47 09 декабря Киев, Украина

«Укрзализныця» продолжает готовиться к увеличению пассажиропотока на новогодние праздники и возобновила курсирование еще четырех маршрутов поездов на зимний период.

С конца декабря 2020 года до середины января 2021 года будут ездить поезда по маршруту:

  • №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта. Важно, что 29 декабря поезд будет ехать только до Ивано-Франковска.
  • №149/150 Полтава - Ворохта.
  • №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.
  • №134/133 Николаев - Рахов.

Фото: дополнительные поезда на праздники

Напомним, что ранее УЗ уже объявила о запуске на зимние праздники следующих поездов:

  • № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва)
  • № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов
  • № 58/57 Ковель - Одесса
  • № 70/69 Мариуполь - Львов
  • № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск
  • № 357/358 Киев - Рахов
  • № 745/746 Киев - Славское
  • № 142 Львов - Бахмут
  • № 217/218 Киев - Рахов.

Фото: поезд Николаев-Рахов возобновлен на новый год

Несмотря на то, что пассажирские перевозки являются убыточным сегментом «Укрзализныци», руководство компании заботится о комфорте пассажиров и старается максимально улучшить качество предоставляемых услуг. Из-за пандемии коронавируса УЗ вынуждена продавать билеты не на все посадочные места в поездах междугороднего следования, поэтому запускаются дополнительные маршруты и продлеваются имеющиеся.

Кроме того, для пассажиров, которые приобретают билеты заранее, предусмотрена система скидок на поезда «Интерсити+».