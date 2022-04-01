«Укрзализныця» запустила дополнительные пригородные электрички

Анализ нагрузки пригородных маршрутов компании «Укрзализныця» уже дал первые результаты. Юго-Западная железная дорога с конца октября запустила 5 дополнительных электричек в направлении Киев-Тетерев.

Политика нового руководства УЗ, которое недавно возглавил Владимир Жмак, направлена не только на рост прибыльности компании, но и на повышение комфорта и удобства пассажиров. Как сообщил директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, Тетеревское направление в утренние и вечерние часы перегружено на 150%, т.е. люди добираются на работу и домой «как килька в банке». С целью разгрузки этого направления, было запущено дополнительно 5 рейсов в пиковые часы:

6602 Тетерев-Борщаговка (04:05/05:54);

7008 Бородянка-Борщаговка (07:55/09:11);

6616 Бородянка-Борщаговка (10:00/11:21);

7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17);

6625 Киев-Тетерев (19:20/21:16).

«Надеемся, это поможет пассажирам сохранить здоровье, ну а часть людей дополнительно пересядет с авто и выберет «Укрзализныцю», - сказал Перцовский.

Отметим, что в столичном регионе одним из самых перегруженных является Тетеревское направление (Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пассажиров, которых «Укрзализныця» впервые услышала, только с приходом нового руководителя.

Не только Киев страдает от «перенаселенности» электричек. Некоторые регионы Украины также имеют подобную проблему. Так, «Львовская железная дорога» со 2 ноября 2020 года возобновила движение 4 рейсов пригородных поездов в направлении Ковель – Заболотье и Заболотье – Ковель:

6311 Ковель – Заболотье (08:30/10:02);

6312 Заболотье – Ковель (16:25/18:04);

6313 Ковель – Заболотье (20:23/21:59);

6314 Заболотье – Ковель (05:48/07:30).