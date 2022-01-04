"Укрзализныця" закупит 30 современных плацкартных вагонов

"Укрзализныця" купит 30 новых плацкартных вагонов через систему Prozzoro, сообщает перевозчик. Соответствующий тендер уже был объявлен.
Перевозчик также говорит, что в новые вагоны будут оснащены LED – освещением, вакуумными санузлами, USB -розетками и кондиционерами. Срок службы таковых вагонов не менее 30 лет.
По словам члена правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, наиболее популярные среди пассажиров плацкартные вагоны "компания не приобретала годами".
Также перевозчик добавляет, что планирует также заказать за счет Госбюджета 70 вагонов сидячего типа, и в ближайшее время объявит еще один тендер.
В течение 2022-2023 годов «Укрзализныця» должна получить пол тысячи новых купейных вагонов украинского производства.
В ноябре и декабре 2021 года перевозчик получил 10 из 100 новых пассажирских вагонов, которые заказал у Крюковского вагоностроительного завода.
Перевозчик также говорит, что в новые вагоны будут оснащены LED – освещением, вакуумными санузлами, USB -розетками и кондиционерами. Срок службы таковых вагонов не менее 30 лет.
По словам члена правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, наиболее популярные среди пассажиров плацкартные вагоны "компания не приобретала годами".
Также перевозчик добавляет, что планирует также заказать за счет Госбюджета 70 вагонов сидячего типа, и в ближайшее время объявит еще один тендер.
В течение 2022-2023 годов «Укрзализныця» должна получить пол тысячи новых купейных вагонов украинского производства.
В ноябре и декабре 2021 года перевозчик получил 10 из 100 новых пассажирских вагонов, которые заказал у Крюковского вагоностроительного завода.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии