“Укрзализныця” возобновила услугу перевозки автомобилей в спецвагонах

400;"> "Укрзализныця" снова стала включать в состав поездов вагоны, предназначенные для перевозки автомобилей. В зависимости от габаритов, в специально оборудованном вагоне, снова стала включать в состав поездов вагоны, предназначенные для перевозки автомобилей. В зависимости от габаритов, в специально оборудованном вагоне, грузоподъемность которого достигает 12 тонн, можно разместить от 4 до 8 автомобилей. Максимальная высота перевозимого автомобиля не может превышать 1,7 метра.

Сейчас вагоны-автомобилевозы есть в таких поездах:

№ 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 41/42 Днепр – Трускавец (до Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 15/16 Харьков – Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта два раза в неделю;

№ 17/18 Харьков – Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта дважды в неделю;

№ 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.

Вагон-автомобилевоз представляет собой цельнометаллическую конструкцию, оборудованную специальными креплениями для машин и системами охраны. Сопровождает вагон проводник, в обязанности которого входит оформление описания автотранспортного средства, координация загрузки и выгрузки, обеспечение сохранности имущества по пути следования.

Услуга перевозки автомобиля автотранспортным средством сравнительно недорогая.

Стоимость доставки автотранспортного средства в одну сторону составляет от 77 до 127 грн за 100 кг веса автомобиля (в зависимости от маршрута).

Оплачиваются и дополнительные услуги. Так, на вокзале Киев-Пассажирский тарифы такие:

оформление автомобиля к перевозке – 20 грн;

бронирование одного места – 80 грн;

загрузка автомобиля в вагон – 350 грн;

выгрузка автомобиля – 130 грн.

Сообщается, что доставка легковой машины из Киева во Львов обойдется автовладельцу порядка 1,7 тыс. грн.