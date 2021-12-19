“Укрзализныця” возобновила услугу перевозки автомобилей в спецвагонах

Сейчас вагоны-автомобилевозы есть в таких поездах:
№ 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
№ 41/42 Днепр – Трускавец (до Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
№ 15/16 Харьков – Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта два раза в неделю;
№ 17/18 Харьков – Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта дважды в неделю;
№ 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.
По состоянию на 9 марта уже осуществлено 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.
Вагон-автомобилевоз представляет собой цельнометаллическую конструкцию, оборудованную специальными креплениями для машин и системами охраны. Сопровождает вагон проводник, в обязанности которого входит оформление описания автотранспортного средства, координация загрузки и выгрузки, обеспечение сохранности имущества по пути следования.
Услуга перевозки автомобиля автотранспортным средством сравнительно недорогая.
Стоимость доставки автотранспортного средства в одну сторону составляет от 77 до 127 грн за 100 кг веса автомобиля (в зависимости от маршрута).
Оплачиваются и дополнительные услуги. Так, на вокзале Киев-Пассажирский тарифы такие:
оформление автомобиля к перевозке – 20 грн;
бронирование одного места – 80 грн;
загрузка автомобиля в вагон – 350 грн;
выгрузка автомобиля – 130 грн.
Сообщается, что доставка легковой машины из Киева во Львов обойдется автовладельцу порядка 1,7 тыс. грн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии