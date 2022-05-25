«Укрзализныця» вернет себе незаконно изъятые земельные участки

15:58 22 декабря Киев, Украина

При попустительстве прежнего руководства ОАО «Укрзализныця» у предприятия было незаконно изъято и передано в частные руки несколько земельных участков. Всего на данный момент выявлено три таких факта.



Администрация «Укрзализныцы» не намерена мириться с нарушениями законодательства и лишением компании части имущества, за которое исправно выплачиваются все налоги.

Уже готовятся документы для подачи исков к местным властям Самбора и Каменского для возвращения земельных участков, переданных третьим лицам с нарушениями действующих норм законодательства.

В департаменте имущественной политики «Укрзализныцы» рассказали о том, что права компании на земельные участки, расположенные во Львовской и Днепропетровской областях, были грубо нарушены местными органами власти.



В частности, без согласия «Укрзализныцы» во Львовской области были переданы в частную собственность третьим лицам:



1.

2. Земельный участок площадью 355 м2 (3,55 сотки) в Самборе - для садоводства. 1. Земельный участок общей площадью 836 м2 (8,36 сотки), расположенный в Самборском районе Львовской области. Его получило частное лицо для строительства и содержания жилого дома, хозпостроек.2. Земельный участок площадью 355 м2 (3,55 сотки) в Самборе - для садоводства.



Юристы «Укрзализныцы» уже подали в Юристы «Укрзализныцы» уже подали в суд соответствующие заявления о наложении арестов на данное имущество.

В Днепропетровской области, также без согласия компании, был передан в собственность постороннему лицу земельный участок, расположенный рядом со станцией Каменск. Его площадь составляет более 6 га.

В настоящее время «Укрзализныця» готовит документы для подачи заявления о признании незаконным и об отмене решения Каменского горсовета, в соответствии с которым указанный земельный участок был передан третьим лицам без согласия «Укрзализныцы».



«Такие действия местных властей Самбора и Каменского крайне неправомерны, так как были осуществлены без согласия "Укрзализныци», - рассказали юристы компании.

Более того, местные бюджеты продолжали получать земельные налоги за указанные участки от «Укрзализныцы».

«Мы настроены решительно и будем защищать интересы компании в суде», - прокомментировали представители «Укрзализныцы».

Интересно, что прежнее руководство компании не замечало или делало вид, что не замечает, что земли заняты посторонними людьми.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года "Укрзализныця" выплатила в местные бюджеты почти 3,1 миллиарда гривен земельного налога, а в 2019 году - около 4 миллиардов гривен.



Общая площадь земельных участков ОАО «Укрзализныця» составляет более 209 тысяч га (за исключением земельных участков, расположенных в зоне ООС и на территории Автономной Республики Крым).