«Укрзализныця» вернет себе незаконно изъятые земельные участки

При попустительстве прежнего руководства ОАО «Укрзализныця» у предприятия было незаконно изъято и передано в частные руки несколько земельных участков. Всего на данный момент выявлено три таких факта.
Администрация «Укрзализныцы» не намерена мириться с нарушениями законодательства и лишением компании части имущества, за которое исправно выплачиваются все налоги.
Уже готовятся документы для подачи исков к местным властям Самбора и Каменского для возвращения земельных участков, переданных третьим лицам с нарушениями действующих норм законодательства.
В департаменте имущественной политики «Укрзализныцы» рассказали о том, что права компании на земельные участки, расположенные во Львовской и Днепропетровской областях, были грубо нарушены местными органами власти.
В частности, без согласия «Укрзализныцы» во Львовской области были переданы в частную собственность третьим лицам:
1. Земельный участок общей площадью 836 м2 (8,36 сотки), расположенный в Самборском районе Львовской области. Его получило частное лицо для строительства и содержания жилого дома, хозпостроек.
2. Земельный участок площадью 355 м2 (3,55 сотки) в Самборе - для садоводства.
Юристы «Укрзализныцы» уже подали в суд соответствующие заявления о наложении арестов на данное имущество.
В Днепропетровской области, также без согласия компании, был передан в собственность постороннему лицу земельный участок, расположенный рядом со станцией Каменск. Его площадь составляет более 6 га.
В настоящее время «Укрзализныця» готовит документы для подачи заявления о признании незаконным и об отмене решения Каменского горсовета, в соответствии с которым указанный земельный участок был передан третьим лицам без согласия «Укрзализныцы».
В настоящее время «Укрзализныця» готовит документы для подачи заявления о признании незаконным и об отмене решения Каменского горсовета, в соответствии с которым указанный земельный участок был передан третьим лицам без согласия «Укрзализныцы».
Более того, местные бюджеты продолжали получать земельные налоги за указанные участки от «Укрзализныцы».
«Мы настроены решительно и будем защищать интересы компании в суде», - прокомментировали представители «Укрзализныцы».
Интересно, что прежнее руководство компании не замечало или делало вид, что не замечает, что земли заняты посторонними людьми.
Напомним, за 10 месяцев 2020 года "Укрзализныця" выплатила в местные бюджеты почти 3,1 миллиарда гривен земельного налога, а в 2019 году - около 4 миллиардов гривен.
Общая площадь земельных участков ОАО «Укрзализныця» составляет более 209 тысяч га (за исключением земельных участков, расположенных в зоне ООС и на территории Автономной Республики Крым).
Общая площадь земельных участков ОАО «Укрзализныця» составляет более 209 тысяч га (за исключением земельных участков, расположенных в зоне ООС и на территории Автономной Республики Крым).
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