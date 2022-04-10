«Укрзализныця» увеличила объемы и номенклатуру перевозки контейнерных грузов

«Укрзализныця» продолжает наращивать объемы контейнерных грузовых перевозок, несмотря на сложившуюся в экономике и бизнесе ситуацию из-за пандемии. По информации, предоставленной «ЦТС «Лиски», за 2020 год вырос не только объем перевозимых по Украине контейнерных грузов, но и их номенклатура: услугами по перевозке продуктов нефтепереработки теперь пользуется ООО «Карпатнефтехим», металлопродукцию транспортирует Запорожсталь и Мариупольский металлургический комбинат. Также перевозятся продукты переработки масличных культур (шрот, растительное масло разных видов) и многое другое.

Помимо контейнерных перевозок внутри Украины, «Укрзализныця» развивает и международные направления. В октябре 2020 года впервые в Украину прибыл контейнерный состав, следовавший по маршруту Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – Украина. По словам Эдвина Берзиньша, руководителя «ЦТС «Лиски» АО «Укрзализныця», теперь такие поезда начнут курсировать на постоянной основе – пока один раз в неделю, а если будет большой спрос, то чаще.

Дополнительную прибыль компании и бюджету Украины в целом принесут транзитные железнодорожные перевозки контейнерных грузов из стран Азии в страны Евросоюза через Украину. Для этого готовятся к подписанию договора с известными грузоперевозчиками DHL, BTLC Germany и PKP Cargo Connect.

Таким образом, новая команда под руководством Владимира Жмака не только направляет свои усилия на развитие «Укрзализныци», но и заботится об общем благосостоянии страны.